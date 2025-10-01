Buonasera, sono un’auto a guida autonoma. Qualche giorno fa, mentre sfrecciavo per le strade di San Francisco, a un certo punto ho effettuato un’inversione a U: manovra vietatissima, tant’è vero che un vigile mi ha immediatamente fermato. Se non che, non trovando nell’abitacolo alcun guidatore, non sapeva a chi fare la multa, rassegnandosi infine a non infliggerla poiché non era possibile rintracciare nessun responsabile dell’infrazione: c’ero solo io che, essendo semovente ma inanimata, restavo lì immobile e silenziosa mentre lui si scervellava. Eppure, hanno detto i progettisti, allo stesso modo di tutte le auto a guida autonoma, io sono stata progettata per rispettare il codice della strada. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Confessioni di un'auto a guida autonoma