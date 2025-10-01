Confessa il massacro di famiglia | la frase shock dell’uomo che ha sconvolto il Beneventano

Benevento - Dopo ore di fuga e un lungo interrogatorio, Salvatore Ocone ammette di aver ucciso moglie e figlio. La figlia sedicenne lotta per la vita in ospedale. Ha confessato ogni dettaglio il 56enne Salvatore Ocone, arrestato con l’accusa di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona. L’uomo, fermato nelle campagne di Ferrazzano dopo una fuga durata ore, ha ammesso di aver ucciso la moglie, Elisa Polcino, e il figlio quindicenne, ferendo gravemente la figlia sedicenne. L’interrogatorio, condotto dal procuratore di Benevento Gianfranco Scarfò nella caserma dei Carabinieri di Campobasso, è durato circa un’ora e mezza e si è concluso con la confessione integrale dei fatti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

