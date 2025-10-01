Conferenza stampa Inter tutte le informazioni e gli orari in vista delle dichiarazioni prepartita con la Cremonese
Conferenza stampa Inter, ecco quando l’allenatore nerazzurro risponderà alle domande in vista del match con la Cremonese. Dopo la vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, l’ Inter è pronta a tornare in campo in Serie A. Sabato 4 ottobre alle 18:00, i nerazzurri affronteranno la Cremonese a San Siro nella sesta giornata del campionato. CONFERENZA – «Chivu risponde alle domande dei giornalisti». Alla vigilia di questa sfida, Cristian Chivu terrà una conferenza stampa al BPER Training Centre di Appiano Gentile. Il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti venerdì 3 ottobre alle 14:00. 🔗 Leggi su Internews24.com
