Conferenza stampa Chivu post Inter Slavia Praga | Frattesi non stava bene sarebbe stato la mia prima scelta Pochi gol subiti? C’è voglia di…

Conferenza stampa Chivu post Inter Slavia Praga: le parole del tecnico dopo la vittoria ottenuta in Champions League. La conferenza stampa di Cristian Chivu dopo Inter Slavia Praga, match di Champions League vinto per 3 a 0. COME MAI FRATTESI NON E’ ENTRATO? – « Non stava bene, aveva problemi allo stomaco. Lui era la mia prima scelta ma abbiamo preferito non metterlo in campo, se li portava da Cagliari questi problemi ». CALHANOGLU TORNATO CENTRALE NEL PROGETTO, COSA CI SIAMO DETTI? – « Ha grande qualità, è un uomo con dei principi. Questa cosa gli fa onore, negli States era dispiaciuto per non poterci dare una mano. 🔗 Leggi su Internews24.com

