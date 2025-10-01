Conference League Pioli ci crede | È un obiettivo e vogliamo affrontarla al massimo
FIRENZE – Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Sigma Olomouc, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli e l’attaccante Lorenzo Piccoli hanno parlato dal Viola Park del momento della squadra e degli obiettivi europei. Pioli ha annunciato che la formazione sarà comunicata solo poche ore prima del match e che l’unico indisponibile è Sohm. Tornando sulla frase di inizio stagione relativa alla Champions ha chiarito: “Non fu interpretata male, il mio obiettivo era alzare il livello e dare responsabilità alla squadra. Credo nei miei ragazzi e resto positivo”. Sulla Conference è netto: “È un obiettivo e vogliamo affrontarla al massimo”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: conference - league
Basaksehir-Viking Stavanger (Qualificazioni Conference League, 13-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Dundee Utd-Rapid Vienna (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Brondby-Vikingur Reykjavik (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici
Nel corso della conferenza stampa andata in scena ieri a Stamford Bridge, José Mourinho ha tirato in ballo anche la Roma e la Conference League vinta a Tirana. Ecco le parole dello Special One alla vigilia della sfida di Champions tra Chelsea e Benfica: “D - facebook.com Vai su Facebook
José Mourinho non dimentica: la Conference League vinta con la Roma resta uno dei trionfi più sentiti della sua carriera leggendaria #Mourinho #AsRoma #ConferenceLeague - X Vai su X
Conference League, partite e orari tv: guida completa alla prima giornata - 45, la Fiorentina scenderà in campo alle 21 contro il Sigma Olomouc ... msn.com scrive
Conference League 2025-26, Pioli lancia la Fiorentina - Il 2 ottobre debutto a Firenze contro il Sigma Olomouc. Scrive nove.firenze.it