Conference League Pioli ci crede | È un obiettivo e vogliamo affrontarla al massimo

FIRENZE – Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Sigma Olomouc, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli e l’attaccante Lorenzo Piccoli hanno parlato dal Viola Park del momento della squadra e degli obiettivi europei. Pioli ha annunciato che la formazione sarà comunicata solo poche ore prima del match e che l’unico indisponibile è Sohm. Tornando sulla frase di inizio stagione relativa alla Champions ha chiarito: “Non fu interpretata male, il mio obiettivo era alzare il livello e dare responsabilità alla squadra. Credo nei miei ragazzi e resto positivo”. Sulla Conference è netto: “È un obiettivo e vogliamo affrontarla al massimo”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it