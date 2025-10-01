Conference League Pioli ci crede | È un obiettivo e vogliamo affrontarla al massimo

Corrieretoscano.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Sigma Olomouc, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli e l’attaccante Lorenzo Piccoli hanno parlato dal Viola Park del momento della squadra e degli obiettivi europei. Pioli ha annunciato che la formazione sarà comunicata solo poche ore prima del match e che l’unico indisponibile è Sohm. Tornando sulla frase di inizio stagione relativa alla Champions ha chiarito: “Non fu interpretata male, il mio obiettivo era alzare il livello e dare responsabilità alla squadra. Credo nei miei ragazzi e resto positivo”. Sulla Conference è netto: “È un obiettivo e vogliamo affrontarla al massimo”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conference - league

Basaksehir-Viking Stavanger (Qualificazioni Conference League, 13-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Dundee Utd-Rapid Vienna (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Brondby-Vikingur Reykjavik (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

conference league pioli credeConference League, partite e orari tv: guida completa alla prima giornata - 45, la Fiorentina scenderà in campo alle 21 contro il Sigma Olomouc ... msn.com scrive

conference league pioli credeConference League 2025-26, Pioli lancia la Fiorentina - Il 2 ottobre debutto a Firenze contro il Sigma Olomouc. Scrive nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Conference League Pioli Crede