Conference League partite e orari tv | guida completa alla prima giornata
Roma, 1 ottobre 2025 – Dopo Champions ed Europa League torna anche la Conference League. Una sola squadra italiana impegnata in questa competizione: la Fiorentina di Stefano Pioli. I viola sono tra i favoriti per la vittoria finale, anche se il livello della competizione si è decisamente alzato rispetto alle passate edizioni. Oltre che su gli uomini di Pioli, infatti, le attenzioni saranno anche sul Mainz, che scenderà in campo alle 18.45 contro l'Omonia, così come sul Rayo Vallecano, impegnato alla stessa ora contro lo Shkendija, ma anche sul Crystal Palace, che se la vedrà con la Dinamo Kiev. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: conference - league
Basaksehir-Viking Stavanger (Qualificazioni Conference League, 13-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Dundee Utd-Rapid Vienna (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Brondby-Vikingur Reykjavik (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici
Nel corso della conferenza stampa andata in scena ieri a Stamford Bridge, José Mourinho ha tirato in ballo anche la Roma e la Conference League vinta a Tirana. Ecco le parole dello Special One alla vigilia della sfida di Champions tra Chelsea e Benfica: “D - facebook.com Vai su Facebook
José Mourinho non dimentica: la Conference League vinta con la Roma resta uno dei trionfi più sentiti della sua carriera leggendaria #Mourinho #AsRoma #ConferenceLeague - X Vai su X
Conference League, partite e orari tv: guida completa alla prima giornata - 45, la Fiorentina scenderà in campo alle 21 contro il Sigma Olomouc ... Da sport.quotidiano.net
Conference League, il calendario e gli orari delle partite della prima giornata - Giovedì 2 ottobre inizia la stagione della Conference League con la prima giornata della "League Phase" su Sky e in streaming su NOW. Scrive sport.sky.it