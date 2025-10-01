Roma, 1 ottobre 2025 – Dopo Champions ed Europa League torna anche la Conference League. Una sola squadra italiana impegnata in questa competizione: la Fiorentina di Stefano Pioli. I viola sono tra i favoriti per la vittoria finale, anche se il livello della competizione si è decisamente alzato rispetto alle passate edizioni. Oltre che su gli uomini di Pioli, infatti, le attenzioni saranno anche sul Mainz, che scenderà in campo alle 18.45 contro l'Omonia, così come sul Rayo Vallecano, impegnato alla stessa ora contro lo Shkendija, ma anche sul Crystal Palace, che se la vedrà con la Dinamo Kiev. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Conference League, partite e orari tv: guida completa alla prima giornata