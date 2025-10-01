Conference League partite e orari tv | guida completa alla prima giornata

Sport.quotidiano.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ottobre 2025 – Dopo Champions ed Europa League torna anche la Conference League. Una sola squadra italiana impegnata in questa competizione: la Fiorentina di Stefano Pioli. I viola sono tra i favoriti per la vittoria finale, anche se il livello della competizione si è decisamente alzato rispetto alle passate edizioni. Oltre che su gli uomini di Pioli, infatti, le attenzioni saranno anche sul Mainz, che scenderà in campo alle 18.45 contro l'Omonia, così come sul Rayo Vallecano, impegnato alla stessa ora contro lo Shkendija, ma anche sul Crystal Palace, che se la vedrà con la Dinamo Kiev. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

conference league partite e orari tv guida completa alla prima giornata

© Sport.quotidiano.net - Conference League, partite e orari tv: guida completa alla prima giornata

In questa notizia si parla di: conference - league

Basaksehir-Viking Stavanger (Qualificazioni Conference League, 13-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Dundee Utd-Rapid Vienna (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Brondby-Vikingur Reykjavik (Qualificazioni Conference League, 14-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

conference league partite orariConference League, partite e orari tv: guida completa alla prima giornata - 45, la Fiorentina scenderà in campo alle 21 contro il Sigma Olomouc ... Da sport.quotidiano.net

Conference League, il calendario e gli orari delle partite della prima giornata - Giovedì 2 ottobre inizia la stagione della Conference League con la prima giornata della "League Phase" su Sky e in streaming su NOW. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Conference League Partite Orari