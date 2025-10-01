La Confcommercio cesenate soffia sulle tante candeline della costituzione della propria sede e su quelle della Valle del Savio. "Da 80 anni servita dalla sede di Cesena e da 50 con sedi proprie Confcommercio Valle Savio, tassello importante di Confcommercio cesenate che celebra quest’anno l’80° di fondazione, è accanto a chi fa impresa nei territori collinari e montani, a chi garantisce il presidio sociale con i negozi di prossimità e ai protagonisti dei turismi integrati: termale, ambientale, verde, sportivo e enogastronomico, eccellenza della splendida Valle del Savio". Lo sottolinea l’associazione di categoria, che poi aggiunge: "Le prime sedi territoriali di Confcommercio vennero aperte nel 1976 e 1977 a San Piero in Bagno, in piazza Allende, a Sàrsina in via Linea Gotica e a Mercato Saraceno con recapito in piazza Gaiani, territorio già servito dalla sede cesenate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio Valle Savio, 80 anni dalla fondazione: "Sempre accanto alle imprese di montagna"