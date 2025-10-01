Confcommercio Rubicone celebra l' ottantesimo | Sempre sentinelle del commercio di prossimità

Dal 1973 punto di riferimento del territorio del Rubicone, ma da molto prima servita dalla sede cesenate. Per Confcommercio del Rubicone la celebrazione dell'80esima di vita di Confcommercio cesenate è un fatto reale e vissuto. Il 1973 fu l’anno in cui Confcommercio aprì la sede di Savignano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it