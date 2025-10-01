Confcommercio | in Italia è allarme contratti pirata
In Italia è allarme contratti pirata: salari più bassi e meno diritti per 160mila lavoratori. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Imprese per l'Italia, accordo Perugia e Confcommercio per sostenere uno sviluppo sostenibile e una città viva
Padovano (Confcommercio Pescara e SIb Abruzzo) sui dati del turismo in Italia: "È questa la vera risorsa del Paese"
Tra le interviste realizzate da Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo in occasione dell'80° anniversario di Confcommercio, ci sono anche testimonianze ed esperienze di imprenditori albesi.
Allarme Confcommercio, nel settore mancano 260mila lavoratori - L'occupazione è "ai massimi", ma è "difficile reperire" manodopera qualificata nel terziario. Da ansa.it
Tariffe Usa all’Europa, l’allarme di Confcommercio: “Un danno per imprese e consumatori” - Roma, 20 luglio 2025 – "I dazi al 30% (ma anche al 20 o a meno) a carico delle importazioni provenienti dai Paesi dell’Unione europea rischiano di generare impatti pesantissimi sulle catene di ... Scrive quotidiano.net