La transizione energetica, la competitività e la sostenibilità delle imprese dei territori, ma anche il caro energia, sono al centro della 21° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School’, a Domus de Maria (Cagliari). A illustrare i temi di questa edizione della High School è Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna. “Sicuramente le piccole e le medie imprese sono quelle più penalizzate. – sottolinea -.Oggi abbiamo necessità di trovare delle fonti energetiche rinnovabili a un costo che le imprese possano sostenere per essere competitive sia in Europa, sia nel resto del mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Confartigianato: in Sardegna transizione energetica e competitività imprese al centro della High School