L’Italia continua a registrare uno spread significativo sul costo dell’energia per le Pmi rispetto alla media europea. Un dato su cui Confartigianato accende i riflettori, sottolineando che l’energia “resta una delle voci di spesa più pesanti per famiglie e imprese italiane”. Secondo l’associazione, i prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili, tra gennaio e luglio 2025, sono superiori del 49,8% rispetto al 2021, un incremento quasi triplo rispetto all’inflazione complessiva del 17% nello stesso periodo. Nonostante un lieve calo del 2% a luglio 2025 rispetto a luglio 2024, il rincaro sul lungo periodo rimane evidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Confartigianato: “In Italia spread dell’energia per Pmi, extra-costo in bolletta da 1,6 miliardi rispetto a Ue”