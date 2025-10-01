Confartigianato Granelli | Spread dell’energia pesa su Pmi 1,6 mld extra-costo rispetto a Ue
Focus sul caro energia e sulla competitività delle imprese di fronte alla sfida della transizione energetica alla 21° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School’. La convention è organizzata da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia, Caem, CEnPI, Multienergia, dall’1 al 3 ottobre a Domus de Maria (Cagliari). L’Italia continua a registrare uno spread significativo sul costo dell’energia per le Pmi rispetto alla media europea. Un dato su cui Confartigianato accende i riflettori, sottolineando che l’energia “resta una delle voci di spesa più pesanti per famiglie e imprese italiane”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
