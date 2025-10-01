Confartigianato Granelli | Spread dell’energia pesa su Pmi 1,6 mld extra-costo rispetto a Ue

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Focus sul caro energia e sulla competitività delle imprese di fronte alla sfida della transizione energetica alla 21° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School’. La convention è organizzata da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia, Caem, CEnPI, Multienergia, dall’1 al 3 ottobre a Domus de Maria (Cagliari). L’Italia continua a registrare uno spread significativo sul costo dell’energia per le Pmi rispetto alla media europea. Un dato su cui Confartigianato accende i riflettori, sottolineando che l’energia “resta una delle voci di spesa più pesanti per famiglie e imprese italiane”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

confartigianato granelli spread dell8217energia pesa su pmi 16 mld extra costo rispetto a ue

© Lapresse.it - Confartigianato, Granelli: "Spread dell’energia pesa su Pmi, 1,6 mld extra-costo rispetto a Ue"

In questa notizia si parla di: confartigianato - granelli

confartigianato granelli spread dell8217energiaConfartigianato, Granelli: "Spread dell’energia pesa su Pmi, 1,6 mld extra-costo rispetto a Ue" - (LaPresse) Focus sul caro energia e sulla competitività delle imprese di fronte alla sfida della transizione energetica alla 21° ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

confartigianato granelli spread dell8217energiaConfartigianato: “In Italia spread dell’energia per Pmi, extra-costo in bolletta da 1,6 miliardi rispetto a Ue” - L'Italia continua a registrare uno spread significativo sul costo dell'energia per le Pmi rispetto alla media europea. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Confartigianato Granelli Spread Dell8217energia