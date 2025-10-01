Confartigianato Arezzo festeggia il riconoscimento di 3 nuovi maestri artigiani

Arezzo, 1 ottobre 2025 – Sono tre i nuovi Maestri Artigiani che hanno ricevuto dalla Camera di commercio l'attestato di qualifica per il prestigioso riconoscimento previsto dalla Legge regionale sull'artigianato della Toscana. Si tratta di Steve Angeli, titolare del laboratorio orafo Steli d'Oro di Arezzo, Pietro Fabbroni, scalpellino e scultore dei materiali lapidei della Bottega “BIRI” di Terranuova Bracciolini e Presidente di Confartigianato artistico e Roberto Gallorini incastonatore, incisore e gemmologo di Castiglion Fiorentino. Grande soddisfazione per Confartigianato che vede premiati, oltre al suo rappresentante della categoria dell'artigianato artistico anche altre due imprese associate dell'oreficeria artistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confartigianato Arezzo festeggia il riconoscimento di 3 nuovi maestri artigiani

