Confartigianato Arezzo celebra tre nuovi Maestri Artigiani | eccellenza e tradizione toscana
Tre nuovi Maestri Artigiani arricchiscono il panorama dell’artigianato aretino e toscano. La Camera di commercio ha consegnato gli attestati a Steve Angeli, titolare del laboratorio orafo Steli d’Oro di Arezzo; Pietro Fabbroni, scalpellino e scultore della Bottega “BIRI” di Terranuova Bracciolini nonché Presidente di Confartigianato Artistico; e Roberto Gallorini, incastonatore, incisore e gemmologo di Castiglion Fiorentino. Il riconoscimento, previsto dalla Legge regionale sull’artigianato della Toscana, premia la lunga esperienza professionale, l’eccellenza nelle tecniche artigiane e la capacità di trasmettere conoscenze alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it
