Negli studi di Sky si commenta la serata di Champions e soprattuto la vittoria del Napoli contro lo Sporting Lisbona Boban: «Napoli molto aggressivo, partita dura e tosta. Vittoria meritata seppure sofferta». Paolo Condò: «Partita molto equilibrata perché lo Sporting ha giocato una buona partita. Oltre ai tre punti Conte porta a casa le combinazioni di De Bruyne e Hojlund. La capacità di uscire palla al piede da un groviglio di giocatori, vedere il corridoio e metterla perfetta per la conclusione del compagno di De Bruyne. Senza Lukaku questo è lo schema con cui il Napoli può rendersi pericoloso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Condò: «Battezziamo la prima prestazione di livello di De Bruyne»