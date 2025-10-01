Condizioni Thuram Sky conferma le complicazioni per il centravanti dell’Inter | ecco quando potrebbe tornare
Condizioni Thuram, il centravanti francese fermo ai box per infortunio! Ecco la data del possibile rientro in campo. Marcus Thuram, attaccante dell’ Inter, è stato sottoposto a esami clinici dopo il fastidio avvertito durante il match contro lo Slavia Praga. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, ma la buona notizia è che il club sta facendo di tutto per recuperarlo in tempi rapidi. RISENTIMENTO MUSCOLARE – «Esito degli esami: risentimento al bicipite femorale». L’esito degli esami a cui è stato sottoposto Thuram il giorno dopo la partita ha rivelato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ultimissime Inter LIVE: le condizioni di Lautaro, riconoscimento per Thuram
Thuram Juventus, come sta il centrocampista francese? Tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni dopo il match con l’Atalanta
Infortunati Juve: le condizioni di Bremer e Thuram. Come stanno i due bianconeri in vista del match contro il Villarreal. Ultimissime
