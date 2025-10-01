Condizioni meteo avverse il sindaco chiude le scuole per ragioni di sicurezza
“Viste le violente condizioni meteo odierne, non previste nel bollettino di ieri, il sindaco Fabio Termine ha deciso la chiusura delle scuole per ragioni di sicurezza”. Lo hanno reso noto, alle 7,46, dal Comune di Sciacca. Chi era già in procinto di accompagnare in classe i propri figli, o. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Agrigento, allerta gialla per rischio idrogeologico: l’appello del Sindaco alla prudenza - Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha diramato un avviso per condizioni meteo avverse, valido fino alle 24:00 di oggi, 26 settembre. Riporta scrivolibero.it
