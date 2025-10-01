Condannate i tre imputati Le richieste del pm al processo per le mascherine
La condanna dei tre imputati rimasti nel processo per la fornitura di mascherine non idonee all’Ausl Romagna ai tempi della pandemia è stata chiesta ieri, al termine di una lunga requisitoria, dal pubblico ministero Laura Brunelli al giudice dell’udienza preliminare Ilaria Rosati. Il processo si svolge in tribunale a Forlì col rito abbreviato che garantisce agli imputati, in caso di condanna, uno sconto di un terzo della pena perché porta a uno snellimento della procedura giudiziaria. La vicenda risale ai tempi della pandemia, quando era molto difficile trovare mascherine e altri dispositivi di protezione individuale, e l’Ausl Romagna si affidò all’ex parlamentare romagnolo della Lega Gianluca Pini e alla sua azienda Codice di Fusignano, per ottenere una fornitura per un importo di tre milioni e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
