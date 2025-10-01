Condannate i tre imputati Le richieste del pm al processo per le mascherine

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La condanna dei tre imputati rimasti nel processo per la fornitura di mascherine non idonee all’Ausl Romagna ai tempi della pandemia è stata chiesta ieri, al termine di una lunga requisitoria, dal pubblico ministero Laura Brunelli al giudice dell’udienza preliminare Ilaria Rosati. Il processo si svolge in tribunale a Forlì col rito abbreviato che garantisce agli imputati, in caso di condanna, uno sconto di un terzo della pena perché porta a uno snellimento della procedura giudiziaria. La vicenda risale ai tempi della pandemia, quando era molto difficile trovare mascherine e altri dispositivi di protezione individuale, e l’Ausl Romagna si affidò all’ex parlamentare romagnolo della Lega Gianluca Pini e alla sua azienda Codice di Fusignano, per ottenere una fornitura per un importo di tre milioni e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

condannate i tre imputati le richieste del pm al processo per le mascherine

© Ilrestodelcarlino.it - "Condannate i tre imputati". Le richieste del pm al processo per le mascherine

In questa notizia si parla di: condannate - imputati

condannate tre imputati richieste"Condannate i tre imputati". Le richieste del pm al processo per le mascherine - Due anni e quattro mesi di reclusione per Salvatore Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle dogane, un anno per Gianluca Prati e due anni per Sergio Covato. Da ilrestodelcarlino.it

condannate tre imputati richiesteGrillo jr condannato a 8 anni: tutti e quattro gli imputati riconosciuti colpevoli di stupro - Il tribunale di Tempio Pausania infligge pene da 8 a 6 anni e 6 mesi per il presunto stupro di gruppo nella villa di Porto Cervo. Si legge su giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Condannate Tre Imputati Richieste