Concorso PNRR 3 conto alla rovescia per il bando | nuove opportunità per i docenti QUESTION TIME con Cannas LIVE Mercoledì 1 ottobre alle 14 | 30

Question Time torna sui canali social di Orizzonte Scuola con una nuova puntata dedicata al personale docente. Il format di consulenza, trasmesso in diretta su Facebook e YouTube, affronta tematiche legate alla pubblicazione di bollettini, interpelli e altri aggiornamenti d’interesse per la categoria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - pnrr

Concorso PNRR 1, le graduatorie potranno essere scorse fino ad assumere tutti gli idonei? Pillole di Question Time

Concorso docenti PNRR 2: cosa succede se si vince per due classi di concorso? Pillole di Question Time

Scuola, concorso Pnrr 1 e ritardi nell’attivazione dei corsi di abilitazione: il ministero interviene

Il concorso “Pnrr 3” per gli insegnanti rischia di essere un’occasione mancata https://anief.org/flash-news/55958-anief-su-editorialedomani-it-il-concorso-%E2%80%9Cpnrr-3%E2%80%9D-per-gli-insegnanti-rischia-di-essere-un%E2%80%99occasione-manc - facebook.com Vai su Facebook

Il concorso “Pnrr 3” per gli insegnanti rischia di essere un’occasione mancata - X Vai su X

Concorso PNRR 3, ecco chi può presentare domanda, come e quando compilare l’istanza di partecipazione - Riguardo il prossimo bando del concorso a cattedra PNRR 2025, noto come “concorso PNRR 3“, pare ci sia stata un’accelerata nei tempi di presentazione dell’istanza e di svolgimento delle prove. Lo riporta tecnicadellascuola.it

PNRR 3 concorso scuola, bando in arrivo e svolgimento delle prove. Migliaia di precari in attesa – DIRETTA ore 16,00 - Riguardo il prossimo bando del concorso a cattedra PNRR 2025, noto come “concorso PNRR 3“, pare ci sia stata un’accelerata nei tempi di presentazione dell’istanza e di svolgimento delle prove. Come scrive tecnicadellascuola.it