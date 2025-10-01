Concorso docenti PNRR3 esclusi alcuni candidati già idonei a PNRR1 e 2 Il paradosso
Il nuovo concorso PNRR3, il cui bando è atteso nelle prossime settimane, per l'assunzione di circa 58.000 docenti nel prossimo triennio mantiene nelle prove e nella formulazione delle graduatorie la struttura del concorso PNRR2 ma presenta una novità nei requisiti di accesso per la scuola secondaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: concorso - docenti
Scuole, errore nel concorso. Nuovi orali il 27 agosto: ridanno l?esame 193 docenti (compreso chi non l?aveva superato l'altra volta)
Concorso docenti PNRR 2: cosa succede se si vince per due classi di concorso? Pillole di Question Time
Assegnazione provvisoria docenti 2025/26: prima preferenza in caso di richiesta più classi concorso
Concorso Docenti PNRR 3 – Bando in arrivo a ottobre! Oltre 57.000 posti disponibili tra infanzia, primaria e secondaria ? Tempistiche Pubblicazione bando: entro metà ottobre Domande online: 20 giorni di tempo Prova scritta: dicembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3: differenze di punteggio tra l’accesso con laurea + tre anni di servizio e abilitazione. PILLOLE DI QUESTION TIME - X Vai su X
Concorso docenti PNRR3: bando a ottobre, prova scritta selettiva entro dicembre: ecco come si supera. RISPOSTE AI QUESITI - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato ai sindacati la bozza del concorso PNRR3, per l'assunzione di nuovi docenti nel ... Come scrive orizzontescuola.it
Concorso scuola PNRR 3, il Ministero accelera: posti, requisiti e prove. RISPOSTE AI QUESITI - 000 posti da bandire nelle prossime settimane sono un'occasione imperdibile per le prossime ... Scrive orizzontescuola.it