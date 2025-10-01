Concorso Banca d’Italia 2025 bando per 60 posti di esperti e assistenti giuridici | domanda e scadenza

Nella giornata del 30 settembre 2025, la Banca d’Italia ha pubblicato il bando di concorso pubblico per 60 posti di esperti e assistenti giuridici. Le assunzioni sono a tempo indeterminato e riguardano, nel dettaglio, 35 esperti con orientamento nelle discipline giuridiche e relativi 25 assistenti. Ecco, quindi, quali sono le informazioni essenziali per presentare la candidatura, i requisiti e i titoli di studio richiesti dal bando e in cosa consistono le selezioni considerando che il concorso è per esami. Concorso Banca d’Italia 2025, quali figure si cercano nel nuovo bando?. Concorso straordinario docenti (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Concorso Banca d’Italia 2025, bando per 60 posti di esperti e assistenti giuridici: domanda e scadenza

