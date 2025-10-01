Concorsi pubblici i bandi in scadenza ad ottobre 2025
Dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, fino all’Arma dei Carabinieri e all’Ingv: sono diversi i settori in cui, a ottobre, sono fissate le scadenze per bandi pubblici per l'assunzione di personale. Ecco alcune delle date da cerchiare sul calendario. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: concorsi - pubblici
Sannicola, come funzionava il "sistema": appalti truccati e concorsi pubblici rifatti sotto dettatura dell'ex sindaco Piccione. Tutte le opere sotto la lente
Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza ad agosto 2025
Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a settembre 2025
Il Comune di Firenze assume! Pubblicati due nuovi concorsi pubblici per un totale di 79 posti a tempo indeterminato tra il 2025 e il 2026. ? 24 funzionari amministrativi (laurea richiesta) ? 55 istruttori amministrativi (diploma richiesto) Le prove saranno scr - facebook.com Vai su Facebook
Concorsi pubblici: 70mila posti per scuola, ministeri, enti locali, Inps. L’autunno ricco dei bandi - X Vai su X
Concorsi pubblici, i bandi in scadenza ad ottobre 2025 - Concorso, per titoli, per la nomina di 17 Allievi Carabinieri in qualità di atleti per le esigenze del Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri, 2^ Aliquota – anno 2025. Si legge su tg24.sky.it
Concorsi pubblici, bandi in scadenza nella settimana dal 22 al 28 settembre 2025 - Scopriamo i concorsi in scadenza nella settimana tra il 22 e il 28 Settembre 2025, i bandi e come presentare domanda. ticonsiglio.com scrive