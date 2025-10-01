Concorsi dell' Agenzia delle Entrate prove scritte a Chieti per i candidati del centro | online i calendari

Sono online i calendari delle prove scritte per due concorsi dell'Agenzia delle Entrate, finalizzati all'assunzione di personale a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari il primo concorso e di 250 funzionari tecnici nel settore dei servizi catastali, cartografici, estimativi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

