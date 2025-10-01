Concorsi comunali si presentano in 124 per i tre ruoli previsti

Il Comune di Sparanise ha ufficializzato l’approvazione degli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alle procedure di selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre nuove figure professionali: Istruttore Amministrativo, Istruttore Tecnico e Funzionario Tecnico.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: concorsi - comunali

Concorsi – Comune di Genova Per l’anno scolastico 2025/2026 è aperto l’avviso per la ricerca di personale disponibile per assunzioni a tempo determinato nelle Scuole dell’Infanzia comunali, con profilo Insegnante Scuola Infanzia – Area dei Funzionari E - facebook.com Vai su Facebook

Comune di Perugia: concorsi per amministrativi e assistenti sociali - Il Comune di Perugia, in Umbria, ha indetto nuovi concorsi per amministrativi e assistenti sociali. Da ticonsiglio.com

Comune, caccia al posto: al via due concorsi. Asl: stop a 38 assunzioni - Come annunciato con il fabbisogno annuale del personale, il Comune mette mano a due concorsi per dare forza alla macchina amministrativa. Come scrive ilmessaggero.it