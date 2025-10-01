Concorsi comunali si presentano in 124 per i tre ruoli previsti

Casertanews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Sparanise ha ufficializzato l’approvazione degli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alle procedure di selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre nuove figure professionali: Istruttore Amministrativo, Istruttore Tecnico e Funzionario Tecnico.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: concorsi - comunali

