Conclusi gli interventi di messa in sicurezza | riaperta completamente la SS 36 in direzione Sondrio

Sondriotoday.it | 1 ott 2025

Anas ha riaperto al traffico la corsia di marcia in direzione Sondrio della strada Statale 36 al km 55,600 chiusa lo scorso 28 settembre a seguito della caduta di un masso di circa 3 metri cubi sul piano viabile.Questa mattina si sono concluse le operazioni di disgaggio dei massi pericolanti a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

LOCANA – Conclusi i lavori di messa in sicurezza delle zone colpite da alluvione (FOTO) - Si sono conclusi nel mese di settembre, e quindi nei tempi previsti, alcuni importanti lavori riguardanti il territorio comunale di Locana

Frana sulla 36, conclusi gli interventi di disgaggio in parete. Giovedì riapre la ferrovia - Anas ha riaperto al traffico la corsia di marcia in direzione Sondrio della strada statale 36 al km 55,600 chiusa lo scorso 28 settembre a seguito della caduta di un masso di circa 3 metri cubi sul piano viabile

