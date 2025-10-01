Conclusi gli interventi di messa in sicurezza | riaperta completamente la SS 36 in direzione Sondrio
Anas ha riaperto al traffico la corsia di marcia in direzione Sondrio della strada Statale 36 al km 55,600 chiusa lo scorso 28 settembre a seguito della caduta di un masso di circa 3 metri cubi sul piano viabile.Questa mattina si sono concluse le operazioni di disgaggio dei massi pericolanti a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
LOCANA – Conclusi i lavori di messa in sicurezza delle zone colpite da alluvione (FOTO) - Si sono conclusi nel mese di settembre, e quindi nei tempi previsti, alcuni importanti lavori riguardanti il territorio comunale di Locana, portati ... Secondo obiettivonews.it
Frana sulla 36, conclusi gli interventi di disgaggio in parete. Giovedì riapre la ferrovia - Anas ha riaperto al traffico la corsia di marcia in direzione Sondrio della strada statale 36 al km 55,600 chiusa lo scorso 28 settembre a seguito della caduta di un masso di circa 3 metri cubi sul pi ... Come scrive msn.com