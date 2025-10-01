Conclusi gli interventi di messa in sicurezza | riaperta completamente la SS 36 in direzione Sondrio

Anas ha riaperto al traffico la corsia di marcia in direzione Sondrio della strada Statale 36 al km 55,600 chiusa lo scorso 28 settembre a seguito della caduta di un masso di circa 3 metri cubi sul piano viabile.Questa mattina si sono concluse le operazioni di disgaggio dei massi pericolanti a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

