Concerto della Apparizione

Sondriotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La suggestiva Basilica della Madonna di Tirano ospita, venerdì 3 ottobre, il Concerto dell' Apparizione, inserito nelle celebrazioni del 525° Anno Giubilare.L’edizione di quest’anno offrirà un suggestivo viaggio sonoro grazie all’incontro di arpa, violino e organo, in un repertorio che unisce la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

