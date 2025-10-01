Concerto della Apparizione

La suggestiva Basilica della Madonna di Tirano ospita, venerdì 3 ottobre, il Concerto dell' Apparizione, inserito nelle celebrazioni del 525° Anno Giubilare.L’edizione di quest’anno offrirà un suggestivo viaggio sonoro grazie all’incontro di arpa, violino e organo, in un repertorio che unisce la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: concerto - apparizione

Concerto della Apparizione Un appuntamento speciale per celebrare l'anniversario dell’Apparizione della Madonna di Tirano. Venerdì 3 ottobre 2025 Ore 21.00 Basilica Madonna di Tirano Un viaggio musicale unico con le composizioni GRAAL - facebook.com Vai su Facebook

A Tirano il Concerto dell’Apparizione 2025: musica sacra tra tradizione e contemporaneità - X Vai su X

