Concerto d' Autunno | attesa per la seconda edizione
Torna il concerto d’Autunno al teatro Quirino De Giorgio a Vigonza. Manca poco alla seconda edizione dell’appuntamento musicale organizzato dalla Pro Loco di Vigonza e dalla Filarmonica di Padova, in collaborazione con il Teatro Tergola ed il patrocinio del comune di Vigonza. L’appuntamento è per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: concerto - autunno
Fun Lovin’ Criminals: in autunno un concerto a Bologna
Rock star leggendaria in arrivo con un film concerto nei cinema e IMAX questo autunno
Autunno Musicale al via con Simon Zhu: doppio concerto al Museo Campano di Capua
La grande musica torna protagonista ad Autunno Musicale! Domenica 5 ottobre l’Auditorium GOS di Barletta accoglie il concerto “? … ? ” con due interpreti d’eccellenza: - facebook.com Vai su Facebook
Concerto d'Autunno: attesa per la seconda edizione - L'evento è in programma sabato 4 ottobre alle 21 al teatro Quirino De Giorgio a Vigonza. Lo riporta padovaoggi.it
Francesca Michielin: “ANIME”, il nuovo EP in uscita il 3 ottobre. Attesa per il live all’Arena di Verona - Francesca Michielin: “ANIME” è il nuovo EP in uscita il 3 ottobre, mentre il 4 c'è grande attesa per il live all’Arena di Verona ... lavocedivenezia.it scrive