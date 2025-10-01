Conceicao a Sky | Era giusto che iniziassi dalla panchina quando sono entrato mi sono sentito molto bene La Juve deve vincere tutte le partite

Juventusnews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chico Conceicao ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Chico Conceicao ha parlato dopo Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Sky. PAROLE – «Abbiamo fatto un primo tempo non buono come il secondo. Abbiamo parlato nello spogliatoio a fine primo tempo e abbiamo visto quello che dovevamo fare meglio. Siamo riusciti a fare meglio per 25 minuti nel secondo tempo e dopo loro hanno fatto un po’ di più e sono riusciti a fare quel goal alla fine. Penso che sia una partita difficile contro una squadra che è forte qua in casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conceicao a sky era giusto che iniziassi dalla panchina quando sono entrato mi sono sentito molto bene la juve deve vincere tutte le partite

© Juventusnews24.com - Conceicao a Sky: «Era giusto che iniziassi dalla panchina, quando sono entrato mi sono sentito molto bene. La Juve deve vincere tutte le partite»

In questa notizia si parla di: conceicao - giusto

conceicao sky era giustoConceicao a Sky: “Dobbiamo continuare a lavorare. Avevamo deciso con il mister che sarei entrato nel secondo tempo. Adesso pensiamo alla prossima partita perché questo club ... - Francisco Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Villarreal. tuttojuve.com scrive

Milan-Bologna, Conceiçao: "Futuro? Al momento giusto parlerò" - "Non parlo di me: conta vincere titoli" Infine, una risposta a distanza alle parole di Furlani, che nel prepartita a Sky aveva lasciato intendere che se Conceiçao dovesse chiudere la stagione con due ... Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Conceicao Sky Era Giusto