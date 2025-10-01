Chico Conceicao ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Chico Conceicao ha parlato dopo Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Sky. PAROLE – «Abbiamo fatto un primo tempo non buono come il secondo. Abbiamo parlato nello spogliatoio a fine primo tempo e abbiamo visto quello che dovevamo fare meglio. Siamo riusciti a fare meglio per 25 minuti nel secondo tempo e dopo loro hanno fatto un po’ di più e sono riusciti a fare quel goal alla fine. Penso che sia una partita difficile contro una squadra che è forte qua in casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao a Sky: «Era giusto che iniziassi dalla panchina, quando sono entrato mi sono sentito molto bene. La Juve deve vincere tutte le partite»