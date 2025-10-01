Conceicao a Prime Video | Meritavamo il terzo gol a fine primo tempo abbiamo capito cosa dovevamo migliorare Sulla rovesciata di Gatti…

Chico Conceicao ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Chico Conceicao ha parlato dopo Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Prime Video. PAROLE – «La squadra ha capito cosa dovevamo migliorare a fine del primo tempo, ci siamo parlati nello spogliatoio. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio ma non siamo riusciti a vincerla». COSA È MANCATO – « Abbiamo giocato contro una squadra forte, meritavamo il terzo gol. Adesso dobbiamo lavorare forte in vista del prossimo match». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

