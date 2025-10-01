Conceicao a Prime Video | Meritavamo il terzo gol a fine primo tempo abbiamo capito cosa dovevamo migliorare Sulla rovesciata di Gatti…
Chico Conceicao ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Chico Conceicao ha parlato dopo Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Prime Video. PAROLE – «La squadra ha capito cosa dovevamo migliorare a fine del primo tempo, ci siamo parlati nello spogliatoio. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio ma non siamo riusciti a vincerla». COSA È MANCATO – « Abbiamo giocato contro una squadra forte, meritavamo il terzo gol. Adesso dobbiamo lavorare forte in vista del prossimo match». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: conceicao - prime
Conceicao Juve, le prime parole dopo il ritorno in bianconero: «Sono felicissimo, non vedo l’ora di cominciare la prossima stagione» – VIDEO
Conceicao e quel retroscena di Joao Mario: un gesto importante nelle prime settimane alla Juventus. Cosa ha detto sul supporto del suo connazionale in bianconero
Tudor a Prime Video: «Arrabbiato per il gol preso nel finale, abbiamo fatto quello che si poteva fare. Conceicao ha fatto la differenza. I difensori sono quelli che stanno facendo meglio di tutti»
Trofei giocatori Juve (solo prime squadre): Perin 4 Pinsoglio 8 Bremer 1 Kalulu 1 Gatti 1 Kelly 1 Rugani 12 Cabal 2 Locatelli 3 McKennie 6 Miretti 1 J. Mario 10 Cambiaso 1 Kostic 2 Koopmeiners 1 Adzic 1 Yildiz 1 Conceicao 4 Zhegrova 2 Openda 3 David 2 Vl - X Vai su X
Leao torna con il Napoli ? Conceiçao ? l'Atalanta Queste le prime indicazioni in vista della 5ª giornata di Serie A Enilive #Leao #Conceicao #SerieAEnilive #CalcioinPillole - facebook.com Vai su Facebook
Conceicao a Prime Video: «Meritavamo il terzo gol, a fine primo tempo abbiamo capito cosa dovevamo migliorare. Sulla rovesciata di Gatti…» - Chico Conceicao ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero Chico Conceicao ha parlato dopo Villarreal Juve, match valido per la ... Da juventusnews24.com