Chico Conceicao ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Chico Conceicao ha parlato dopo Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Prime Video. PAROLE – «La squadra ha capito cosa dovevamo migliorare a fine del primo tempo, ci siamo parlati nello spogliatoio. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio ma non siamo riusciti a vincerla». COSA È MANCATO – « Abbiamo giocato contro una squadra forte, meritavamo il terzo gol. Adesso dobbiamo lavorare forte in vista del prossimo match». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao a Prime Video: «Meritavamo il terzo gol, a fine primo tempo abbiamo capito cosa dovevamo migliorare. Sulla rovesciata di Gatti…»