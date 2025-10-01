M oda e bellezza diventano un affare di famiglia nella nuova campagna di GapStudio collezione Fall Winter 2025. Protagonista, il duo madrefiglia composto dalla 53enne Gwyneth Paltrow e dalla 21enne Apple Martin. Le immagini raccontano infatti un passaggio di stile tra generazioni, in un dialogo visivo tra madre e figlia in cui si fondono eredità, identità e bellezza senza tempo. Gwyneth Paltrow compie 50 anni da beauty guru X Leggi anche › Tale mamma, tale figlia. Apple Martin come Gwyneth Paltrow alla sfilata Chanel Haute Couture Gwyneth e Apple, coppia cool al naturale. La moda ha il potere di unire epoche, raccontare storie familiari e trasformarsi in uno spazio di espressione personale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con le chiome gemelle e il trucco naturale, mamma e figlia sono le perfette interpreti dello stile soft glam contemporaneo