Con la marijuana in auto rifiuta il test per gli stupefacenti | denunciato

Aveva in auto una piccola quantità di marijuana e si è rifiutato di fare il test per l’uso di stupefacenti, così i carabinieri lo hanno denunciato in stato di libertà. È successo durante i controlli organizzati dai militari nel weekend per il contrasto dei reati e della guida in stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

