Con il passare delle ore crescono preoccupazioni e timori la Chiesa organizza veglia di preghiera per la mamma dispersa
Una veglia di preghiera è stata organizzata, per le ore 19, nella chiesa del Rosario di piazza Cavour a Favara. Mentre in città si sono, fino a poco fa, rincorse voci sulla localizzazione della scomparsa, parole saltate da una bocca all'altra rivelatesi però infondate, la Chiesa - con l'arciprete. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: passare - crescono
Quando siamo andati a vivere in Germania ci siamo focalizzati sul qui ed ora, cercando di vivere il momento senza pensare troppo a quello che sarebbe stato il dopo. Con il passare del tempo e con le bimbe che crescono, i pensieri iniziano ad essere tanti, m - facebook.com Vai su Facebook
I momenti di apprensione per i famigliari di una persona anziana di cui non si hanno più notizie crescono con il passare delle ore, figuriamoci dei giorni. - X Vai su X