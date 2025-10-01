Con il passare delle ore crescono preoccupazioni e timori la Chiesa organizza veglia di preghiera per la mamma dispersa

1 ott 2025

Una veglia di preghiera è stata organizzata, per le ore 19, nella chiesa del Rosario di piazza Cavour a Favara. Mentre in città si sono, fino a poco fa, rincorse voci sulla localizzazione della scomparsa, parole saltate da una bocca all'altra rivelatesi però infondate, la Chiesa - con l'arciprete. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

