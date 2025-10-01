Con il montaggio degli elementi originali restaurati il Ponte Paleocapa riprende forma

Sono iniziate in questi giorni le delicate fasi di montaggio del Ponte Paleocapa, uno dei manufatti storici più pittoreschi e caratteristici di Padova. Il ponte, risalente all’Ottocento e costruito all’epoca con tecniche artigianali, è stato sottoposto a un restauro complesso: ogni elemento è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Con il montaggio degli elementi originali restaurati il Ponte Paleocapa riprende forma - Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane: entro un mese sarà completato il montaggio, a cui seguiranno le fasi di collaudo e la riapertura ufficiale alla circolazione.

