Con il fiato sospeso per la Flotilla | aggiornamenti da bordo

L'Italia ritira la fregata "Alpino" a 150 miglia da Gaza: Flotilla in rotta e sola. Israele prepara l'intercettazione con le forze speciali per fermare l'ingresso nella Striscia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Genova, l'intervento del camallo: "Se toccano la Global Sumud Flotilla, blocchiamo tutta l'Europa" - «Tutte le barche che partiranno da Genova sono state acquistate in Italia sul mercato dell’usato» racconta Luca Poggi, il responsabile logistica della Flotilla. Lo riporta lastampa.it

