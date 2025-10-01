Con il Comando Territoriale Nazionale l’Esercito è più vicino ai cittadini
Alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito generale Carmine Masiello, si è svolta a Roma la cerimonia di costituzione del nuovo Comando Territoriale Nazionale dell’Esercito. Una riorganizzazione che garantisce snellezza burocratica e maggiore agilità operativa. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: comando - territoriale
Nasce il Comando Territoriale Nazionale dell’Esercito https://analisidifesa.it/2025/10/nasce-il-comando-territoriale-nazionale-dellesercito/… - X Vai su X
ROMA. E' stato costituito il Comando Territoriale Nazionale dell'Esercito. La cerimonia si è tenuta, oggi, a Roma. alla presenza del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, a Palazzo "Scipio Slataper". Nel suo interve - facebook.com Vai su Facebook
Costituito il Comando Territoriale Nazionale dell’Esercito: il Gen. Carmine Masiello sottolinea il ruolo centrale del territorio nella nuova architettura operativa - Alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, si è svolta a Palazzo “Scipio Slataper” la cerimonia di costituzione, del Comando Territoria ... Si legge su giornaledipuglia.com
Nuova architettura per l’Esercito Italiano: nasce il comando territoriale nazionale - Alla presenza del capo di stato maggiore dell’esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, si è svolta a palazzo “Scipio Slataper” la cerimon ... Riporta msn.com