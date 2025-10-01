Con il Comando Territoriale Nazionale l’Esercito è più vicino ai cittadini

Alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito generale Carmine Masiello, si è svolta a Roma la cerimonia di costituzione del nuovo Comando Territoriale Nazionale dell’Esercito. Una riorganizzazione che garantisce snellezza burocratica e maggiore agilità operativa. 🔗 Leggi su Laverita.info

