Sono i nuovi ’padroni’ di piazza Ganganelli. Dopo aver preso in gestione il Caffè Centrale, da venerdì Filippo Piccari e Stefano Zuffetti saranno anche dietro al bancone del Caffè Roma. "Non vediamo l’ora. Siamo orgogliosi di gestire uno dei bar storici del centro di Santarcangelo come il Caffè Roma", dicono i due giovani imprenditori. Piccari ha 25 anni, Zuffetti ne ha 2 in più. Hanno preso il Centrale un anno fa, rivoluzionando il bar. Ora la nuova sfida con il Caffè Roma, che cambia gestione dopo oltre 20 anni. Nel 2004 era stata la famiglia Pirini a rilevare la storica attività. Il Caffè Roma ha più di un secolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Con il Caffè Roma facciamo il bis in piazza"