Con Gattuso si è consacrato nei club, ora spera nella convocazione “Vuole giocare il Mondiale”"> L’aiuto di Gennaro Gattuso aveva fatto sì che si consacrasse a livello di club. Adesso però è arrivato il momento di alzare l’asticella. Con Gennaro Gattuso ha trovato la sua dimensione, diventando un punto fermo all’interno del club. Dopo stagioni di alti e bassi, il lavoro quotidiano e la fiducia ricevuta hanno fatto la differenza. Non solo prestazioni convincenti, ma anche una crescita costante sotto il profilo mentale. Sotto la guida di Gattuso, il giocatore ha imparato a rendersi determinante in ogni partita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

