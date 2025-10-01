Con Gattuso si è consacrato nei club ora spera nella convocazione | Vuole giocare il Mondiale
Con Gattuso si è consacrato nei club, ora spera nella convocazione “Vuole giocare il Mondiale”"> L’aiuto di Gennaro Gattuso aveva fatto sì che si consacrasse a livello di club. Adesso però è arrivato il momento di alzare l’asticella. Con Gennaro Gattuso ha trovato la sua dimensione, diventando un punto fermo all’interno del club. Dopo stagioni di alti e bassi, il lavoro quotidiano e la fiducia ricevuta hanno fatto la differenza. Non solo prestazioni convincenti, ma anche una crescita costante sotto il profilo mentale. Sotto la guida di Gattuso, il giocatore ha imparato a rendersi determinante in ogni partita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: gattuso - consacrato
Questa sera si gioca Israele - Italia a Debrecen, in Ungheria. Alcuni cittadini di Corigliano - Rossano hanno appeso uno striscione davanti la casa di Gattuso, a Schiavonea, per chiedere una presa di posizione netta contro lo sterminio del Popolo Palestinese a - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia di Gattuso prende forma: le visite del ct ai club, valori, modulo e i giocatori su cui punterà - Rino Gattuso è al lavoro, Coverciano è la sua nuova casa, i ritiri delle squadre la meta. Riporta corriere.it
Gattuso sugli altri esclusi: "Buongiorno, Ricci e Cristante fanno parte del gruppo Italia" - E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia che nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi a Coverciano ha ... tuttomercatoweb.com scrive