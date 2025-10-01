Con Dior un debutto stellare con Vuitton tutti a casa dalla Regina
Per il debutto di Christian Dior sulle passerelle di Parigi nel 1947 la giornalista americana Carmel Snow coniò l'espressione "New Look". Ieri dopo la prima sfilata donna dell'inglese J. W. Anderson per lo storico marchio francese c'è chi ha parlato di "Now look" che potremmo tradurre con un roboante "Lo stile contemporaneo". A noi è sembrata più aderente ai tempi la collezione disegnata da Nicolas Ghesquiere per Louis Vuitton: un inno allo stare in casa con tutti i lussi possibili e immaginabili per proteggersi grazie alla bellezza dalle brutture del mondo. Lo show di Dior si svolge alle Tuileries in una gigantesca tensostruttura allestita da Luca Guadagnino con l'equivalente modaiolo della piramide del Louvre rovesciata.
Il debutto di Matilde Lucidi nella moda: la figlia di Bianca Balti sfila a Parigi per Dior
La primogenita della top italiana ha fatto il suo debutto ufficiale alla Paris Fashion Week, scelta da Jonathan Anderson per la sua prima sfilata ready-to-wear da Dior
Un debutto che lascia senza fiato: questo look di Anya Taylor Joy firmato Dior by Anderson è pura architettura indossabile. L'azzurro Cenerentola incontra volumi scultorei, con una gonna realizzata da nastri di raso intrecciati che creano movimento e tridimens
Dior: Jonathan Anderson debutta presentando un inedito New Look - Anderson ha esordito da Dior con una reinterpretazione contemporanea del New Look, reinventando la giacca Bar e mostrando un video di Adam Curtis.