con dior un debutto stellare con vuitton tutti a casa dalla regina

Per il debutto di Christian Dior sulle passerelle di Parigi nel 1947 la giornalista americana Carmel Snow coniò l'espressione "New Look". Ieri dopo la prima sfilata donna dell'inglese J. W. Anderson per lo storico marchio francese c'è chi ha parlato di "Now look" che potremmo tradurre con un roboante "Lo stile contemporaneo". A noi è sembrata più aderente ai tempi la collezione disegnata da Nicolas Ghesquiere per Louis Vuitton: un inno allo stare in casa con tutti i lussi possibili e immaginabili per proteggersi grazie alla bellezza dalle brutture del mondo. Lo show di Dior si svolge alle Tuileries in una gigantesca tensostruttura allestita da Luca Guadagnino con l'equivalente modaiolo della piramide del Louvre rovesciata.

