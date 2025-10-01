Comunicato Stampa | Una nuova vetrina per il teatro in Regione Veneto nelle province di Venezia e Padova

(Arv) Venezia 1 ott. 2025 - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il presidente della Sesta commissione consiliare, competente in materia di cultura, Francesca Scatto (Lega- LV), e il vicepresidente della commissione, Elena Ostanel (Il Veneto che Vogliamo), hanno presentato il progetto ‘Una nuova vetrina per il teatro in Regione Veneto nelle province di Venezia e Padova'. Francesca Scatto ha aperto la conferenza stampa con una riflessione: “Con il vicepresidente della commissione consiliare Cultura, Elena Ostanel, in questi cinque anni di legislatura, abbiamo saputo fare squadra per far crescere la cultura in Veneto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

