Comunicato Stampa | Sole365 a fianco di Fondazione Azione Contro la Fame

Dal 1° al 16 ottobre, Sole365Azione Contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale, uniscono le forze per un'importante iniziativa di solidarietà. In tutti i punti vendita Sole365, e anche online, i clienti potranno compiere un piccolo gesto dal grande impatto: contribuire ai programmi di Azione Contro la Fame per garantire cibo e costruire l'autonomia di chi è in difficoltà, in Italia e nel mondo. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL. 🔗 Leggi su Iltempo.it

