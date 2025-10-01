Comunicato Stampa | Sole365 a fianco di Fondazione Azione Contro la Fame
Dal 1° al 16 ottobre, Sole365 e Azione Contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale, uniscono le forze per un'importante iniziativa di solidarietà. In tutti i punti vendita Sole365, e anche online, i clienti potranno compiere un piccolo gesto dal grande impatto: contribuire ai programmi di Azione Contro la Fame per garantire cibo e costruire l'autonomia di chi è in difficoltà, in Italia e nel mondo. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Comunicato Stampa: Sole365 conquista la Medaglia d’Argento con il progetto “Sole365 Capability Academy” - Sole365 conquista la Medaglia d’Argento con il progetto “Sole365 Capability Academy”, nella categoria Best Development Program for Frontline Leaders ai Brandon Hall Group Excellence Awards 2025. Scrive laprovinciacr.it
