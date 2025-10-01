(Arv) Venezia 1 ott. 2025 - Questa mattina, a Palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricevuto una delegazione greca della città di Metsovo, guidata da Vasileios Katsoras - presente anche il vicesindaco di Igoumenitsa Dimitrios Palamas - unitamente ad una rappresentanza del comune di Sandrigo (VI), composta dal Sindaco Marica Rigon e da Lino Marchiori, Presidente Sezione ANA “Monte Pasubio” Vicenza e Renato Chemello Capogruppo Alpini di Sandrigo. L'incontro è da intendersi come frutto di un processo di avvicinamento e atto di amicizia dopo la campagna italiana di Grecia che si svolse a partire dall'ottobre 1940. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presidente Ciambetti riceve delegazione greca di Metsovo