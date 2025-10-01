(Arv) Venezia 1 ott. 2025 - “L'intervento con cui il Comune di Verona intende vietare nuovi affitti brevi in centro appare più come una limitazione della proprietà privata che un'azione efficace per affrontare il fenomeno e regolarne la gestione nei nostri centri storici. Il modo più proficuo di procedere, per tutte le parti in causa, non è quello di alzare muri o porre veti ma cercare di trovare un corretto bilanciamento tra le esigenze, legittime, dei singoli proprietari, quelle degli amministratori locali, quelle dei cittadini e quelle dei turisti. Solo se sapremo affrontare il fenomeno in modo strutturato e da molteplici angolazioni, riusciremo a porre le basi per una sua gestione equilibrata”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Locazioni turistiche, stop a Verona, Ciambetti: “Divieto che limita proprietà privata"