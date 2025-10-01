Comunicato Stampa | CRV - Approvati pareri su pesca e acquacoltura e rendicontazione 2024 Avisp

(Arv) Venezia 1 ott. 2025 - La Terza commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Fratelli d'Italia), vicepresidente Renzo Masolo (Alleanza Verdi e Sinistra), nel corso della seduta odierna, ha dato, a maggioranza, senza voti contrari, il via libera al parere alla Giunta regionale n. 558 relativo all'approvazione dei bandi e alla quarta apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo in attuazione del Piano nazionale Feampa (Fondo europeo affari marittimi pesca e acquacoltura) 2021-27, ai sensi del Regolamento UE 20211139 artt. 17 “Sostegno ai giovani pescatori per il primo acquisto di un peschereccio” e 27 “Premio per i giovani imprenditori acquicoli”, provvedimento che stanzia complessivamente, a tali scopi, 450mila euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

