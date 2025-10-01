Comunicato Stampa | 22esima edizione della Festa della Transumanza di San Pietro in Gu

(Arv) Venezia 1 ott. 2025  - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Enoch Soranzo (FdI), ha presentato la 22esima edizione della Festa della Transumanza di San Pietro in Gu, in provincia di Padova. Nell'occasione, è stato proiettato il video documentario ‘Cargar Montagna', una progettualità resa possibile grazie al contributo della Regione Veneto nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 22 ‘Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta' della Legge regionale n. 32003. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

