Comune incassa un finanziamento da 2,5 milioni di euro per la nuova scuola
La Regione Campania ha ufficialmente approvato il progetto presentato dal Comune di Riardo che prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico situato in via Papa Giovanni XXIII, attualmente adibito a scuola dell’Infanzia e scuola Secondaria di primo grado.L’intervento, inserito. 🔗 Leggi su Casertanews.it
