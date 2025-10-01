Comune-Franco Tosi al veleno Opere abusive nell’area | arriva la richiesta di demolizione
Non si sono mai amati e le incomprensioni sono stati frequenti soprattutto quando si è trattato di confrontarsi a partire dal nuovo piano regolatore. Gli ultimi accadimenti non faranno altro che rendere questo rapporto più travagliato. Con un’ordinanza datata 29 settembre, infatti, il Comune ha imposto a Franco Tosi Meccanica la demolizione di quelle che, malgrado le memorie presentate dalla proprietà agli uffici, risultano essere opere abusive realizzate all’interno dei confini della fabbrica legnanese. Nella sostanza, come si comprende da una relazione presentata il 25 settembre da Franco Tosi Meccanica, le opere già iniziate che i tecnici hanno identificato (una sorta di base dì appoggio per la struttura) non sono altro se non il primo stadio per la realizzazione di un banco prova all’aperto, "indispensabile completamento del ciclo produttivo dei compressori centrifughi realizzati da Franco Tosi Meccanica" e pensato per superare i limiti strutturali del già esistente banco prova indoor. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
