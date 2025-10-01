Comune di Como Antonio Ferro saluta Palazzo Cernezzi | in pensione dopo oltre vent’anni di servizio

Antonio Ferro ha concluso ieri, 30 settembre 2025, la propria esperienza al Comune di Como: il dirigente ha lasciato il servizio per pensionamento. La sua storia a Palazzo Cernezzi attraversa oltre due decenni. Era in organico già nel 2003, quando figurava come dirigente dell’area Lavori pubblici. 🔗 Leggi su Quicomo.it