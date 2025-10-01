Competenze per il lavoro da Santander formazione gratuita per 50mila persone

Banco Santander,  in collaborazione con Coursera, mette a disposizione  l’accesso gratuito al progetto di formazioneCompetenze per il Lavoro’,  al quale potranno così partecipare  circa 50mila persone di 13 Paesi differenti.  L’obiettivo, spiega l’istituto in una nota, è aumentare la potenziale occupazione attraverso l’apprendimento permanente in competenze chiave come intelligenza artificiale, leadership e lingue. I beneficiari, spiega Banco Santander, avranno  accesso gratuito per un anno a una selezione di oltre 80 corsi progettati da università ed esperti  che si concentrano sulle competenze più richieste dal mercato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

