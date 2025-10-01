Como ruba dalle auto in sosta e molesta una ragazza di 17 anni | arrestato 25enne

Como, 1° ottobre 2025 – Ha rubato da alcune auto parcheggiate, e poi molestato sessualmente una ragazza di 17 anni che stava rientrando a casa. I carabinieri del Radiomobile di Como, sono intervenuti questa notte verso le 2 a Ponte Chiasso, dove hanno arrestato un marocchino di 25 anni senza fissa dimora. La prima chiamata è giunta alla centrale operativa per un uomo notato mentre saccheggiava le auto in sosta, ma una volta arrivati in posto, i carabinieri sono stati avvicinati da una donna in forte stato di agitazione la cui figlia, pochi minuti prima, era stata avvicinata nell'androne del palazzo da uno sconosciuto, che l'aveva bloccata tentando di baciarla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

